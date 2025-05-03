Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 1 травня. До поліції надійшло повідомлення про вибух у селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району. Коли поліцейські приїхали за адресою, то з'ясувалось, що 12-річний хлопчик знайшов у подвір'ї дві гранати. З однієї з них він викрутив запал та виніс предмет на вулицю. Під час гри граната здетонувала в руці дитини. Школяр отримав поранення та був госпіталізований.

"Правоохоронці провели обшук за місцем події, під час якого виявили та вилучили корпуси гранат "РГД-5" та "Ф-1", а також підривач до ручних гранат "УЗРГМ-2". Зазначені боєприпаси зберігав за місцем проживання батько потерпілого. 41-річного чоловіка затримано в порядку статті 208 КПКУ",- повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті в будинку вибухнула граната. Під час застілля друзів чоловік випадково висмикнув чеку з гранати, і вона вибухнула. Внаслідок цього один чоловік загинув, а його друг — був госпіталізований з пораненням.