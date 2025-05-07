Фото: Нацполиция

В Киевской области произошел взрыв с элементами питания. Оказалось, что неизвестные предметы нашел 13-летний школьник

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 7 мая около 17 часов в селе Петропавловская Борщаговка. При контакте друг с другом они вспыхнули. В результате этого ребенок получил ожоги. Жизни мальчика сейчас ничего не угрожает.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства.

"Полиция Киевской области призывает: в случае обнаружения подозрительных предметов — не прикасайтесь их и сразу звонить по телефону на спецлинию "102"", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киевской области 12-летний мальчик нашел во дворе две гранаты. Из одной из них он выкрутил пыл и вынес предмет на улицу. В результате граната детонировала в руках ребенка.