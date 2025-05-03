На Дніпропетровщині діти принесли додому частину FPV-дрону, і стався вибух
На Дніпропетровщині вибухнула частина FPV-дрону. Відомо, що небезпечний предмет додому принесли діти
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, на Дніпропетровщині діти принесли додому частину від FPV-дрону. Чоловік взяв її в руки й та вибухнула. Внаслідок цього 57-річного чоловіка та 22-річну жінку госпіталізували з пораненнями.
"Вкотре наголошую, будьте обачні самі, поясніть правила безпеки дітям. Не чіпайте підозрілі предмети, - каже голова ОВА.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті загинув чоловік, а також постраждав його друг. Це сталось, коли раптово вибухнула граната під час застілля. Правоохоронці розпочали розслідування.
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