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03 травня 2025, 18:45

На Дніпропетровщині діти принесли додому частину FPV-дрону, і стався вибух

03 травня 2025, 18:45
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Фото: Нацполіція
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На Дніпропетровщині вибухнула частина FPV-дрону. Відомо, що небезпечний предмет додому принесли діти

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, на Дніпропетровщині діти принесли додому частину від FPV-дрону. Чоловік взяв її в руки й та вибухнула. Внаслідок цього 57-річного чоловіка та 22-річну жінку госпіталізували з пораненнями.

"Вкотре наголошую, будьте обачні самі, поясніть правила безпеки дітям. Не чіпайте підозрілі предмети, - каже голова ОВА.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті загинув чоловік, а також постраждав його друг. Це сталось, коли раптово вибухнула граната під час застілля. Правоохоронці розпочали розслідування.

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