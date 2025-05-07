Атака БпЛА на Київщині: чотири людини поранено серед них – неповнолітня
У Фастівському районі Київської області внаслідок атаки російського дрона вдень 7 травня поранені четверо місцевих жителів, зокрема неповнолітня
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожої атаки дронами-камікадзе у Фастівському районі поранено чотирьох місцевих мешканців, які перебували біля магазину.
Серед постраждалих — 16-річна дівчина, жінка та двоє чоловіків:
- чоловік 1993 року народження зазнав множинних осколкових поранень;
- чоловік 1988 року народження — поранення черевної стінки та плеча;
- дівчина 2009 року народження отримала осколкові поранення шиї та голови;
- жінка 1978 року народження пережила сильний стрес, проте відмовилася від госпіталізації.
Постраждалих госпіталізували, їм надається вся необхідна допомога.
Нагадаємо, вранці 7 травня на Київщині в Бучанському районі внаслідок атаки російських БПЛА була частково зруйнована будівля, пошкоджеі фасад новобудови, три приватні будинки та 18 автомобілів.
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