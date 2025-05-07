Атака БпЛА в Киевской области: четыре человека ранены среди них – несовершеннолетняя
В Фастовском районе Киевской области в результате атаки российского дрона днем 7 мая ранены четверо местных жителей, в том числе несовершеннолетняя
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеской атаки дронами-камикадзе в Фастовском районе ранены четыре местных жителя, которые находились возле магазина.
Среди пострадавших — 16-летняя девушка, женщина и двое мужчин:
- мужчина 1993 года рождения получил множественные осколочные ранения;
- мужчина 1988 года рождения - ранение брюшной стенки и плеча;
- девушка 2009 года рождения получила осколочные ранения шеи и головы;
- женщина 1978 года пережила сильный стресс, однако отказалась от госпитализации.
Пострадавшие госпитализированы, им предоставляется вся необходимая помощь.
Напомним, утром 7 мая на Киевщине в Бучанском районе в результате атаки российских БПЛА было частично разрушено здание, повреждены фасад новостройки, три частных дома и 18 автомобилей.
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