У Вінниці в ДТП постраждав 15-річний водій мотоцикла, ще одного підлітка збила маршрутка

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Минулої суботи, 3 травня, у Вінниці в аваріях дістали травми двоє підлітків — 15-річний керманич мотоцикла та 17-річний пішохід

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Вінницькій області, передає RegioNews.

За даними слідства, на регульованому перехресті вулиць Данила Нечая — Ярмоли Мелешка зіткнулися автомобіль Renault та мотоцикл Spark.

"Внаслідок автопригоди 15-річний керманич мотоцикла був госпіталізований", — йдеться в повідомленні.

Друга ДТП трапилася на вулиці Данила Нечая. Попередньо, маршрутка Рута збила 17-річного пішохода, який перетинав проїзну частину дороги в невстановленому місці. Внаслідок аварії постраждав житель села Великі Крушлинці. Підлітка доставили до лікарні. Маршруткою керував 58-річний водій.

За фактами обох автопригод правоохоронці проводяться досудові розслідування.

Нагадаємо, в місті Татарбунари Одеської області поліцейська збила на переході 7-річну дитину. Батька-свідка забрали працівники ТЦК та мобілізували.