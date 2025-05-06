Фото: Нацполиция

В Киевской области мотоциклист столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель погиб

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Авария произошла 5 мая около 12:46 на автодороге Киев-Знаменка, вблизи села Новые Безрадичи. Предварительно, 40-летний велосипедист не справился с управлением и столкнулся с припаркованным грузовиком, который был припаркован с правой стороны проезжей части из-за неисправности.

"Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения действующих на транспорте правил, обеспечивающих движение, а также правил, норм и стандартов изготовления, переоборудования, ремонта транспортных средств, если это повлекло за собой гибель людей (ст. 291 УКУ)", - сообщили правоохранители.

Напомним, в Черкасской области будут судить водителя, сбившего 10-летнего мальчика. В результате аварии ребенок получил средней тяжести телесные повреждения. Водителю грозит штраф, исправительные работы, или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.