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17 квітня 2025, 17:55

Ексголову Броварської РДА, який скоїв п'яне ДТП затримали за схему переправлення ухилянтів за кордон

17 квітня 2025, 17:55
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Фото: YouTube
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Володимира Майбоженка було затримано. Але виявилось, що затримали його не через п'яне ДТП, а за іншою справою

Про це повідомляє управління СБУ в Київській області, передає RegioNews.

У релізі правоохоронці не називають ім'я Володимира Майбоженка напряму, але стверджують про причетність до справи колишнього голови Броварської районної військової адміністрації. Цю посаду він обіймав до 2024 року.

Виявилося, що правоохоронці викрили схему переправлення військовозобов'язаних за кордон. Серед фігурантів - сам Майбоженко та очільник благодійного фонду. Разом вони вносили дані військовозобов'язаних у систему "Шлях", завдяки чому ті могли виїхати за кордон. За цю послугу вони брали 2 тисячі доларів як волонтери (хоча насправді такими не були).

За цією схемою виїхали за кордон понад 100 людей. Обох фігурантів було затримано. Відомо, що їх відправили під варту.

Слід нагадати, що у колишнього очільника Броварської районної військової адміністрації також є інша справа. Йдеться ДТП, яке він вчинив в 2024 році. Тоді постраждало 4 людей. У суді спочатку вирішили покарати його лише штрафом.

Проте нещодавно стало відомо, що суд задовільнив скаргу прокуратури і скасував минуле покарання. Це значить, що справу будуть розглядати знову.

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