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17 квітня 2025, 14:15

На Одещині в медцентрі психічного здоров'я продавали довідки для ухилянтів

17 квітня 2025, 14:15
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Фото: СБУ
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В Одеській області правоохоронці викрили три різні схеми для ухилення від мобілізації. Зокрема, бухгалтерку, яка продавала довідки про інваліднсть

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці розкрили три нові схеми ухилення від мобілізації в Одеській області. Зокрема, серед затриманих - троє керівників обласного медцентру психічного здоров’я.

Йдеться про гендиректора медустанови та двох його заступників. Вони продавали військовозобов'язаним фейкові довідки про нібито наявність тяжких розладів психіки. За таку "послугу" вони просили 20 тисяч доларів США з кожного клієнта. Потім ці довідки військовозобов'язані використовували для того, щоб оформити інвалідність та втекти за кордон.

Також в одному з райцентрів Одеської області затримали бухгалтерку міської лікарні, яка торгувала фіктивними довідками про наявність 2-ї групи інвалідності у дружин потенційних призовників. Такий документ теж дозволяв знятися з військового обліку нібито для догляду за дружиною та виїхати за межі України.

Третю схему організував 23-річний житель Одеси. Він пропонував військовозобов’язаним оформити фіктивну інвалідність для їхніх батьків. Це теж було для того, щоб вони могли виїхати за кордон.

Всім фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі затримали 35-річного чоловіка, який запропонував потенційному призовнику "вирішити питання" щодо відстрочки від військової служби. Його план полягав в тому, щоб оформити матері потенційного призовника інвалідність.

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