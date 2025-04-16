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16 квітня 2025, 23:35

Справу Майбоженка повертають в суд: екс-очільника Броварської райдержадміністрації знову будть судити за п'яне ДТП

16 квітня 2025, 23:35
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Фото: скрін
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Екс-чиновника Володимира Майбоженка будуть знову судити за п'яне ДТП. Раніше йому вдалось отримати в покарання лише штраф

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Суд призначив новий розгляд справи колишнього очільника Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка. Йдеться про смертельну ДТП з чотирма постраждалими.

Тепер Київський апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора на вирок Броварського міськрайонного суду. Це значить, що справу будуть знову розглядати.

Слід зазначити, що аварія сталась навесні 2024 року. Тоді Володимир Майбоженко влетів на авто у натовп, внаслідок чого четверо людей постраждало. Перевірка згодом показала, що посадовець був п'яний.

Нагадаємо, що в січні Київська обласна прокуратура заявляла, що не погоджується з рішенням Броварського міськрайонного суду та наполягатиме на скасуванні вироку у справі щодо екс-голови Броварської РДА. Слід зазначити, що покаранням для посадовця став лише штраф у розмірі 34 000 гривень, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк три роки.

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