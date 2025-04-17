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17 апреля 2025, 17:55

Эксголову Броварской РГА, совершившего пьяное ДТП, задержали за схему переправки уклонистов за границу

17 апреля 2025, 17:55
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Фото: YouTube
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Владимир Майбоженко был задержан. Но оказалось, что задержали его не из-за пьяного ДТП, а по другому делу

Об этом сообщает управление СБУ в Киевской области, передает RegioNews.

В релизе правоохранители не называют имя Владимира Майбоженко напрямую, но утверждают о причастности к делу бывшего председателя Броварской районной военной администрации. Этот пост он занимал до 2024 года.

Оказалось, что правоохранители разоблачили схему переправки военнообязанных за границу. Среди фигурантов – сам Майбоженко и руководитель благотворительного фонда. Вместе они вносили данные военнообязанных в систему "Шлях", благодаря чему они могли уехать за границу. За эту услугу они брали 2 тысячи долларов в качестве волонтеров (хотя на самом деле таковыми не были).

По этой схеме выехали за границу более 100 человек. Оба фигуранта были задержаны. Известно, что их отправили под стражу.

Следует напомнить, что у бывшего главы Броварской районной военной администрации тоже есть другое дело. Речь идет о ДТП, которое он совершил в 2024 году. Тогда пострадали 4 человека. В суде сначала решили наказать его только штрафом.

Однако недавно стало известно, что суд удовлетворил жалобу прокуратуры и отменил прежнее наказание. Это значит, что дело будут рассматривать снова.

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