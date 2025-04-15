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На Київщині викрили священника, який незаконно приватизував територію. Зокрема, йдеться про сам храм

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Правоохоронці в Київській області викрили священнослужителя, який "приватизував церкву". Також йдеться про майно на суму понад 7 мільйонів гривень. Виявилось, що настоятель релігійної громади у селі Проців Бориспільського району, у змові з родичкою, незаконно заволодів культовими приміщеннями. Це і господарські примущення, і безпосередньо будівля самого храму. Територія площею 500 квадратних метрів.

"Слідчі, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, повідомили настоятелю про підозру за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та службового підроблення (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України)", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Донеччині викрили клірика з УПЦ МП. Священнослужитель виявився агентом РФ, якого завербували російські спецслужби. Він допомагав коригувати удари росіян по українських військових.