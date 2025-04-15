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В Киевской области разоблачили священника, который незаконно приватизировал территорию. В частности, речь идет о самом храме

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители в Киевской области разоблачили священнослужителя, который "приватизировал церковь". Также речь идет об имуществе на сумму более 7 миллионов гривен. Оказалось, что настоятель религиозного общества в селе Процев Бориспольского района, в сговоре с родственницей, незаконно завладел культовыми помещениями. Это и хозяйственные принуждения, и непосредственно здание самого храма. Территория площадью 500 квадратных метров.

"Следователи, при процессуальном руководстве Бориспольской окружной прокуратуры, сообщили настоятелю о подозрении по фактам растраты имущества в особо крупных размерах и служебного подлога (ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Донецкой области разоблачили клирика из УПЦ МП. Священнослужитель оказался агентом РФ, которого завербовали русские спецслужбы. Он помогал корректировать удары россиян по украинским военным.