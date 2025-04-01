У горах на Закарпатті відшукали двох заблукалих туристів
В ніч на 31 березня на Закарпатті рятувальники отримали повідомлення про те, що їх допомоги потребують двоє туристів
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Жителі Кривого Рогу та Києва віком 23 та 18 років втратили орієнтири на місцевості, сильно змокли під дощем та були не в змозі самостійно продовжити рух. О 03:08 гірські рятувальники знайшли мандрівників в районі урочища Потік.
Один з молодиків підвернув ногу, тож рятувальники доставили їх до центру первинної меддопомоги Рахова та передали лікарям.
Нагадаємо, 19 березня на Прикарпатті туристи опинилися в пастці, піднімаючись на Говерлу. Їм на допомогу прийшли рятувальники.
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