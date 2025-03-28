Киевщину атаковали вражеские беспилотники

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Во время атаки вражеских беспилотников в Киевской области работают силы ПВО

Как сообщает RegioNews, об этом Киевская ОВА сообщает в Телеграмме.

Сначала в Киевской области было зафиксировано движение вражеских БПЛА, а затем сообщалось о работе ПВО.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 28 марта во многих областях Украины объявлена воздушная тревога.