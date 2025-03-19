На Київщині серед житлових будинків виявили уламки ворожого БпЛА

фото: Національна поліція

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що після чергової нічної атаки російських окупантів мешканці одного з населених пунктів Бучанського району знайшли уламки безпілотника.

На місце одразу викликали фахівців Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Вони підтвердили, що це залишки ворожого дрона-камікадзе "Герань-2".

У ДСНС застерігають, що уламки БпЛА, ракет чи інших невідомих предметів можуть становити смертельну загрозу.

Тому, якщо ви помітили невідомий предмет:

не наближайтеся та не чіпайте;

негайно повідомте про знахідку за номером 101 або 102;

попередьте оточуючих про небезпеку.

Нагадаємо, сьогодні у середу, 19 березня, російська армія атакувала Київську область. Внаслідок цього постраждали двоє людей, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.