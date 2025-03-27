На Харківщині прикордонники збили "Шахед" зі стрілецької зброї
Українські прикордонники ефективно протидіють ворожим атакам
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Минулої ночі на Харківщині прикордонники виявили ворожий безпілотник та відкрили по ньому вогонь зі стрілецької зброї.
Російський ударний дрон типу "Шахед" знищили. Його бойова частина вибухнула після падіння, перетворившись на брухт.
Нагадаємо, у ніч проти 27 березня війська Росії атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 86 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 42 дрони, ще 26 – локаційно втрачені.
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