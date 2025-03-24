Зеленський призначив нового очільника Київської ОДА

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Відповідний указ №176/2025 оприлюднено на сайті глави держави, передає RegioNews.

"Призначити Калашника Миколу Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", – йдеться в документі.

Микола Калашник народився 1990 року у м. Київ. У 2013 році закінчив Київський національний торгівельно-економічний університет за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". Наприкінці 2024 року був призначений першим заступником голови Київської обласної державної адміністрації. З 2025 року обіймав посаду тимчасового виконувача обов’язків голови КОДА.

Нагадаємо, в Києві директори державних підприємств вимагали "відкат" за комплектуючі до бронетехніки.