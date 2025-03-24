Під Києвом горять торфовища: рятувальники другу добу гасять пожежу

фото: ДСНС Київщини

У Київській області вже другу добу тривають роботи з ліквідації пожежі на торфовищі поблизу села Здвижівка. Загоряння виникли окремими осередками на площі 1,5 гектара

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Зазначається, що попри дощову погоду, кількість пожеж в екосистемах не зменшується.

Окрім того, у понеділок, 24 березня, під час моніторингу виявлене нове загоряння площею 0,2 га біля річки Ірпінь, триває його ліквідація.

До гасіння залучені 23 рятувальники та чотири одиниці техніки.

У ДСНС закликають громадян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки на відкритих територіях і в лісових масивах.

Нагадаємо, в Рівненській області під час спроб самостійно загасити займання сухої трави загинули двоє людей.

На Київщині у селі Вороньківка жінка підпалила суху рослинність, спричинивши масштабну пожежу.