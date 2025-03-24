Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

фото: Офис Президента Украины

Соответствующий указ №176/2025 обнародован на сайте главы государства, передает RegioNews.

"Назначить Калашника Николая Владимировича главой Киевской областной государственной администрации", – говорится в документе.

Николай Калашник родился в 1990 году. Киев. В 2013 году окончил Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности". В конце 2024 был назначен первым заместителем председателя Киевской областной государственной администрации. С 2025 года занимал должность временного исполняющего обязанности председателя КОГА.

Напомним, в Киеве директора государственных предприятий требовали "откат" за комплектующие к бронетехнике.