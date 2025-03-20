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Днями, 18 березня, у Полтаві поліція отримала анонімне повідомлення про загрозу теракт в одному із навчальних закладів міста

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці негайно прибули на місце. Зі школи евакуювали близько 400 дітей та персонал. В результаті обстеження приміщення вибухівки та інших загроз не знайшли.

Невдовзі поліцейські встановили особу порушника. Ним виявився 11-річний хлопець – шестикласник цієї школи.

З дитиною провели превентивну роботу, а стосовно його батьків склали адмінпротокол. Матеріали вже направлені до суду.

Нагадаємо, раніше у Полтаві затримали чоловіка, який тероризував місто хибними замінуваннями.