У лікарні помер 12-річний хлопчик, якого вразило струмом на даху електрички

фото: Національна поліція

Підліток, який заліз на вагон електрички в передмісті Києва на станції "Київ – Волинський", перебував у важкому стані. Він отримав 75% опіків тіла. 18 березня 12-річний Назар помер

Про це пишуть ЗМІ із посиланням на близьких хлопчика, передає RegioNews.

Назар боровся за життя від 13 березня. Родина хлопчика зупинила збір на лікування.

Як відомо, нещасний випадок стався 13 березня. Хлопець піднявся між вагонами електропоїзда "Київ-Козятин" і отримав удар струмом. Дитину з важкими опіками госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, подібні випадки, пов'язані з небезпечними розвагами підлітків, не рідкість.

Так, 9 березня на залізниці в Пересипському районі Одеси двох хлопців уразило електричним струмом на даху вантажного вагону. Обидва юнаки загинули.

8 березня у Полтаві на вулиці Ползунова 16-річний хлопець заліз на залізничний вагон-цистерну, де його вразило струмом.

Нагадаємо, сьогодні, 13 березня, хлопець заліз між вагонами потяга "Київ-Козятин", його вдарило струмом і він загорівся.