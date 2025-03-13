Ілюстративне фото

На Волині суд виніс вирок 18-річному хлопцю. Виявилося, що він займався продажем наркотиків

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Суд визнав 18-річного жителя Луцька винуватим у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин. Зокрема йдеться про особливо небезпечні препарати та у великих розмірах.

За даними слідства, навесні минулого року 18-річний хлопець через поштового оператора одержав посилку із незаконно придбаним PVP, амфетаміном, МДМА, ЛСД, 4-ММС та канабісом. Суд призначив йому покарання, а саме - 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Волині 18-річного хлопця затримали на продажу наркотиків. За даними слідства, він відправив покупцю на Рівненщину через поштового оператора посилку із психотропом PVP. Правоохоронці вилучили посилку, тепер "продавець" під домашнім арештом чекає на суд.