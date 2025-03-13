Напад на дітей на Сумщині: чоловік вдарив підлітка металевою трубою по голові
Інцидент стався 27 грудня минулого року в одному з селищ Сумського району. 32-річного нападника судитимуть за грубе порушення громадського порядку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.
За даними слідства, обвинувачений побачив на вулиці трьох дітей та підійшов до них, розмахуючи металевою трубою.
"Двом старшим вдалось втекти, а от молодшого нападник ударив по голові. 13-річний підліток отримав забійну рану", – йдеться в повідомленні.
За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до семи років.
Нагадаємо, правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, який влаштував різанину у торгово-розважальному центрі в Чернігові. Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання.
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