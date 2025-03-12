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12 березня 2025, 20:25

На Рівненщині чоловік напав на перехожого з ножем прямо на вокзалі

12 березня 2025, 20:25
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці затримали чоловіка, який напав на людину на вокзалі. Ним виявився чоловік, який вже раніше був судимий

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 11 березня близько 22:20 на платформі залізничного вокзалу. До жителя Київщини підійшов неповнолітній хлопець та попросив закурити. Чоловік відмовив йому, проте це не сподобалось перехожому, який стояв поруч. Він вдарив потерпілого ножем в живіт та пішов до приміщення вокзалу, де заховав знаряддя злочину.

Медики "швидкої" госпіталізували потерпілого з непроникаючим пораненням живота. Патрульні розшукали нападника. Його затримали прямо в залі очікування. Це виявився 54-річний чоловік, який раніше був неодноразово судимий, зокрема й за злочини проти життя та здоров’я, уродженець Запорізької області. Відомо, що тільки в 2023 році він умовно-достроково звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння замаху на вбивство.

Нагадаємо, що раніше на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який вдарив перехожого на вулиці ножем у живіт. Це сталось під час сварки. Після удару нападник втік. Згодом його затримали правоохоронці. Це виявився 36-річний місцевий житель, який раніше вже був судимий.

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