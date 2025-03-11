В Киевской области из-за вражеской атаки повреждены дома и автомобили
Сегодня во вторник, 11 марта, оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область
Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что на 8:40 в Бориспольском районе зафиксировано повреждение семи частных домов и двух автомобилей.
К счастью, пострадавших нет.
Также на территории Бориспольской и Обуховской области произошло возгорание травяного покрова.
На месте происшествия работают патрульные группы реагирования, следственно-оперативные подразделения и взрывотехники полиции Киевской области.
Полиция напоминает гражданам: во время объявления воздушной тревоги следует оставаться внимательными и немедленно направляться к ближайшим укрытиям.
Напомним, в ночь на 11 марта российская армия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", а также запустила 126 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов.
В результате российской атаки пострадали Донетчина, Одесщина , Харьковщина, Сумщина и Киевщина.