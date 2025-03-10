На Київщині Toyota влетіла в мотоцикл
На Київщині сталась ДТП з мотоциклом. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє Поліція Київщини, передає RegioNews.
Аварія сталась 9 березня, близько 17:30, на одній із вулиць в місті Бровари. 20-річний водій Toyota зіткнувся з мотоциклом. Внаслідок ДТП, 19-річну пасажирку мотоцикла госпіталізували. Поліція розпочала досудове розслідування.
"Правоохоронці Київщини закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху!", - кажуть в поліції.
На Закарпатті в селі Щасливе сталось ДТП. Загинув 19-річний хлопець. Коли правоохоронці розшукали винуватця аварії, ним виявився 16-річний мотоцикліст. Підліток також був п'яним. Його відправили в ізолятор.
На Київщині сталась аварія з трактором: водія госпіталізувалиВсі новини »
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