В Киевской области Toyota влетела в мотоцикл
В Киевской области произошло ДТП с мотоциклом. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает RegioNews.
Авария произошла 9 марта около 17:30 на одной из улиц в городе Бровары. 20-летний водитель Toyota столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП, 19-летнюю пассажирку мотоцикла госпитализировали. Полиция начала досудебное расследование.
"Правоохранители Киевщины призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения!", - говорят в полиции.
На Закарпатье в селе Счастливое произошло ДТП. Погиб 19-летний молодой человек. Когда правоохранители разыскали виновника аварии, им оказался 16-летний мотоциклист. Подросток тоже был пьян. Его отправили в изолятор.
В Киевской области произошла авария с трактором: водителя госпитализировалиВсе новости »
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