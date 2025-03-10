Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает RegioNews.

Авария произошла 9 марта около 17:30 на одной из улиц в городе Бровары. 20-летний водитель Toyota столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП, 19-летнюю пассажирку мотоцикла госпитализировали. Полиция начала досудебное расследование.

"Правоохранители Киевщины призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения!", - говорят в полиции.

На Закарпатье в селе Счастливое произошло ДТП. Погиб 19-летний молодой человек. Когда правоохранители разыскали виновника аварии, им оказался 16-летний мотоциклист. Подросток тоже был пьян. Его отправили в изолятор.