Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Днями сталась аварія на автодороги Київ-Одеса. 47-річний водій вантажівки MAN, рухаючись в напрямку міста Біла Церква, не обрав безпечну швидкість та інтервал. В результаті це призвело до того, що він зіткнувся з трактором з причепом.

Внаслідок ДТП 60-річний тракторист отримав численні травми. Його госпіталізували медики. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, що в ніч на 9 березня на Закарпатті збили на смерть 19-річного хлопця. Коли правоохоронці розшукали винуватця ДТП, ним виявився 16-річний мотоцикліст. Зараз підлітка вже відправили до ізолятора.