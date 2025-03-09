На Київщині сталась аварія з трактором: водія госпіталізували
У Київській області водій вантажівки врізався в трактор. Внаслідок цього постраждав 60-річний тракторист
Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.
Днями сталась аварія на автодороги Київ-Одеса. 47-річний водій вантажівки MAN, рухаючись в напрямку міста Біла Церква, не обрав безпечну швидкість та інтервал. В результаті це призвело до того, що він зіткнувся з трактором з причепом.
Внаслідок ДТП 60-річний тракторист отримав численні травми. Його госпіталізували медики. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо, що в ніч на 9 березня на Закарпатті збили на смерть 19-річного хлопця. Коли правоохоронці розшукали винуватця ДТП, ним виявився 16-річний мотоцикліст. Зараз підлітка вже відправили до ізолятора.
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