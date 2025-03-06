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06 марта 2025, 18:32

Смертельное ДТП в Киевской области: авто вылетело на обочину и опрокинулось

06 марта 2025, 18:32
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Фото: Нацполиция
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В Киевской области на автодороге произошло ДТП. В результате аварии погиб человек

Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает RegioNews.

Авария произошла на днях на автодороге между селами Сидоровичи и Термаховка. 27-летний водитель Toyota Camry не учел дорожную обстановку и не справился с управлением. В результате он допустил выезд за пределы проезжей части на левую обочину, с последующей опрокидыванием автомобиля.

В результате ДТП на месте погиб 40-летний пассажир. Еще один 26-летний мужчина был госпитализирован с телесными повреждениями. Сам водитель попал в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что водитель был пьян, что доказала проверка.

Напомним, ранее в Ровенской судить мотоциклиста за смертельное ДТП. Тогда он, объезжая рытвину, не справился с управлением и допустил падение транспортного средства. В результате погибла его 32-летняя пассажирка.

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