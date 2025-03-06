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На Полтавщині затримали чоловіка, який напав на знаймого з ножем. Відомо, що потерпілий отримав серйозне поранення

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Про підозру повідомили 43-річному жителю села Лагодівка, який завдав тяжких тілесних ушкоджень знайомому. За словами поліцейських, він вдарив під час застілля він вдарив 39-річного чоловіка ножем.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Волині судитимуть чоловіка за бійку в кафе. За даними правоохоронців, він жорстоко побив іншого відвідувача. Потерпілого госпіталізували з черепно-мозковою травмою та переломом склепіння й основи черепа.