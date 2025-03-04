У Боярці чоловік забив до смерті рідного брата

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У місті Боярка 49-річний чоловік під час конфлікту завдав рідному брату смертельних ударів. Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що брати спільно розпивали алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший родич завдав тілесних ушкоджень руками, ногами та дерев'яною палицею старшому брату.

Внаслідок отриманих травм 53-річний потерпілий одразу помер. Після цього зловмисник заховав тіло померлого у другій кімнаті, прикривши його ковдрою.

Поліцейські Фастівського управління поліції оперативно затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та доправили його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за фактом тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть.

У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Подільському районі Києва поблизу трамвайної станції "Пуща-Водицька 1" перехожі виявили тіло загиблого із ножовим пораненням.

Раніше ми повідомляли, що жителя Тального Черкаської області, якого поліція розшукувала 10 днів, знайшли мертвим у колодязі. Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі судово-медичний експерт не виявив.