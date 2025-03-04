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04 марта 2025, 14:24

В Боярке мужчина забил до смерти родного брата

04 марта 2025, 14:24
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фото: Национальная полиция
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В городе Боярка 49-летний мужчина во время конфликта нанес родному брату смертельные удары. Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что братья вместе распивали алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, во время которого младший родственник нанес телесные повреждения руками, ногами и деревянной палкой старшему брату.

В результате полученных травм 53-летний пострадавший сразу умер. После этого злоумышленник спрятал тело умершего во второй комнате, прикрыв его одеялом.

Полицейские Фастовского управления полиции оперативно задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса и доставили его в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по факту тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

В суде подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Подольском районе Киева у трамвайной станции "Пуща-Водицкая 1" прохожие обнаружили тело погибшего с ножевым ранением.

Ранее мы сообщали, что житель Тального Черкасской области, которого полиция разыскивала 10 дней, нашли мертвым в колодце. Предварительно следов насильственной смерти на теле судебно-медицинский эксперт не обнаружил.

Боярка Киевская область убийство алкоголь брат
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