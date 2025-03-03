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03 березня 2025, 20:42

Вбив топором через борги: у Дніпрі затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві

03 березня 2025, 20:42
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Фото: Нацполіція
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У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві. Відомо, що він завдав смертельний удар приятелю під час сварки про борги

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Дніпрі правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві. Відомо, що він завдав поранення 41-річному потерпілому через борги. Згодом потерпілий помер по дорозі в лікарню в автомобілі.

За даними правоохоронців, загиблий 2 березня зустрічався зі знайомим для обговорення боргу. Між ними сталась суперечка. У ході сварки зловмисник вдарив приятеля сокирою в груди, а потім - зник з місця події.

"Орієнтування на підозрюваного було передано всім патрулям міста. Патрульні поліцейські виявили розшукуваного в автомобілі, який зупинили за порушення комендантської години. На місце прибули оперативники Дніпровського районного управління поліції №2. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили правоохоронці.

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Черкащині судили чоловіка, який вбив жінку ножом. Це сталося під час застілля, коли він посварився зі своєю співмешканкою. В ході сварки чоловік схопив ножа та завдав їй удар в область грудної клітини. Від удару жінка померла.

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