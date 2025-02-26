Ночная атака на Киевщину: возросло количество жертв
Число погибших в результате вражеской атаки на Киевщину ночью 26 февраля увеличилось до двух. Еще двое мирных жителей ранены
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
"В результате атаки погибли два человека, еще двое получили осколочные ранения", – говорится в сообщении.
Бучанская и Киево-Святошинская окружные прокуратуры начали уголовные производства по фактам военных преступлений, повлекших гибель людей.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате ночной дроновой атаки на Киевщину погиб один человек и еще двое пострадали.
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