07:00  24 февраля
В центре Киева действуют ограничения движения транспорта: детали
07:08  24 февраля
В Броварах под Киевом обломки "Шахеда" попали по многоэтажке
14:22  23 февраля
В одном из клубов Киева ночью развлекались под российскую музыку: полиция проводит проверку
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2025, 08:15

Удар "шахеда" по многоэтажке в Броварах: в ГСЧС показали последствия российской атаки

24 февраля 2025, 08:15
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Украины
Читайте також
українською мовою

Спасатели ликвидировали последствия российской дроновой атаки на Бровары Киевской области

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.

По имеющейся информации, ночью обломки российского БпЛА попали в недостроенный многоэтажный дом. На месте "прилета" возник пожар на 23 этаже.

"Охранник жилищного комплекса - мужчина 1974 г.р. - подвергся острой реакции на стресс, медики оказали ему необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники оперативно ликвидировали возгорание.

Напомним, в ночь на 24 февраля российские войска совершили очередную массированную дроновую атаку. В Броварах на Киевщине зафиксировали повреждения многоэтажного дома.

война пожар обстрелы спасатели ГСЧС Киевская область Бровары шахед многоэтажка
В Сумской области зенитчики уничтожили 13 российских "шахедов"
24 февраля 2025, 08:30
Россияне убили жителя Херсонщины, пострадали 3 гражданских
24 февраля 2025, 07:55
Оккупанты ударили по Запорожской области КАБами и артиллерией: есть разрушения
24 февраля 2025, 07:34
Все новости »
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
Нефть, пропаганда и финансы: подробности нового пакета санкций ЕС против России
24 февраля 2025, 10:33
Украина вернула более 50% территории, оккупированной россиянами после полномасштабного вторжения, — Сырский
24 февраля 2025, 10:27
Ночью РФ выпустила по Украине 185 ударных дронов: как отработала ПВО
24 февраля 2025, 10:15
"Украина. Год 2025": вместо честной коммуникации Зеленский покупался в теплой ванной и свете софитов
24 февраля 2025, 10:00
В Воздушных силах подвели результаты своей работы за три года: сколько вражеских целей уничтожено
24 февраля 2025, 09:55
Взрывы в Житомирском районе: в ОВА сообщили, что происходит
24 февраля 2025, 09:41
Войска РФ атаковали дронами Николаевщину: повреждены дома
24 февраля 2025, 09:27
В Луцке пьяный пенсионер угнал автомобиль и устроил ДТП
24 февраля 2025, 09:18
С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали более 868 тысяч россиян, - Генштаб
24 февраля 2025, 09:00
В Полтавской области нашли мертвой 2-летнюю девочку: подозреваемого в убийстве задержали
24 февраля 2025, 08:36
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все публикации »
Юрий Богданов
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »