Росіяни вбили мешканця Херсонщини, постраждали 3 цивільних

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Іванівка, Інженерне, Понятівка, Придніпровське, Розлив, Ромашкове, Садове, Токарівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Зимівник, Микільське, Микільські Дачі, Новотягинка, Берислав, Бургунка, Вірівка, Качкарівка, Львове, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Ольгівка, Червоний Маяк, Зміївка, Новорайськ, Веселе та Козацьке.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Минулої доби росіяни били по житлових кварталах. Війська РФ пошкодили пошкодили багатоповерхівку та 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили торгівельні кіоски, газопровід і приватний автомобіль.

За даними ОВА, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони знищили над Херсонщиною один ударний дрон типу "Shahed-131/136".

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські війська завдали удар авіаційною бомбою по Харкову. Зафіксовано влучання по цивільному підприємству на околиці міста у Київському районі.