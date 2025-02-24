Росіяни вбили мешканця Херсонщини, постраждали 3 цивільних
Вчора російські окупанти атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів РФ загинув цивільний, ще троє мирних жителів області дістали поранення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Іванівка, Інженерне, Понятівка, Придніпровське, Розлив, Ромашкове, Садове, Токарівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Зимівник, Микільське, Микільські Дачі, Новотягинка, Берислав, Бургунка, Вірівка, Качкарівка, Львове, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Ольгівка, Червоний Маяк, Зміївка, Новорайськ, Веселе та Козацьке.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Минулої доби росіяни били по житлових кварталах. Війська РФ пошкодили пошкодили багатоповерхівку та 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили торгівельні кіоски, газопровід і приватний автомобіль.
За даними ОВА, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони знищили над Херсонщиною один ударний дрон типу "Shahed-131/136".
Нагадаємо, вранці 24 лютого російські війська завдали удар авіаційною бомбою по Харкову. Зафіксовано влучання по цивільному підприємству на околиці міста у Київському районі.