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В ночь на 24 февраля российские войска совершили очередную массированную дроновую атаку. В Броварах на Киевщине повреждение многоэтажного дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на столичные Telegram-каналы.

Поврежден недостроенный многоэтажный дом. Обломки попали в 23 и 11 этажи, там возникли пожары.

По данным местных СМИ, из-за попадания БпЛА в недострой пострадал охранник, ему уже оказали помощь. Попадание было в два сооружения, пожар уже потушен.

В сети также появилось видео момента попадания по дому в Броварах.

Напомним, 22 февраля россияне также атаковали дронами Киевщину. В результате вражеской атаки в Бориспольском районе на железнодорожном переезде погиб мужчина 1962 года рождения, сотрудник Укрзализныци.