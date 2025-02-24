В Броварах под Киевом обломки "Шахеда" попали по многоэтажке
В ночь на 24 февраля российские войска совершили очередную массированную дроновую атаку. В Броварах на Киевщине повреждение многоэтажного дома
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на столичные Telegram-каналы.
Поврежден недостроенный многоэтажный дом. Обломки попали в 23 и 11 этажи, там возникли пожары.
По данным местных СМИ, из-за попадания БпЛА в недострой пострадал охранник, ему уже оказали помощь. Попадание было в два сооружения, пожар уже потушен.
В сети также появилось видео момента попадания по дому в Броварах.
Напомним, 22 февраля россияне также атаковали дронами Киевщину. В результате вражеской атаки в Бориспольском районе на железнодорожном переезде погиб мужчина 1962 года рождения, сотрудник Укрзализныци.
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