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23 лютого 2025, 15:24

Росія хотіла влаштувати теракт у будівельному гіпермаркеті Києва у годину пік, – СБУ

23 лютого 2025, 15:24
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фото: wikipedia
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Російські спецслужби готували теракт в одному зі столичних будівельних гіпермаркетів

Про це голова Служби безпеки Василь Малюк повідомив на форумі "Україна. Рік 2025", передає RegioNews.

"Вони запланували теракт в одному з будівельних гіпермаркетів в Києві, однієї французької фірми, не буду його називати. В час пік, після 18 години, там багато людей, там мали вибухнути вибухові пристрої, які були розташовані в місцях, де знаходяться легкозаймисті суміші", – сказав Малюк.

Також він розповів, що СБУ за три роки війни викрила 102 агентурні мережі ворога. Деякі з них готували замахи на президента Володимира Зеленського і керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

Нагадаємо, 23 лютого проходить форум "Україна. Рік 2025" за участю керівників державних інституцій.

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