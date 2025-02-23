Росія хотіла влаштувати теракт у будівельному гіпермаркеті Києва у годину пік, – СБУ

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Про це голова Служби безпеки Василь Малюк повідомив на форумі "Україна. Рік 2025", передає RegioNews.

"Вони запланували теракт в одному з будівельних гіпермаркетів в Києві, однієї французької фірми, не буду його називати. В час пік, після 18 години, там багато людей, там мали вибухнути вибухові пристрої, які були розташовані в місцях, де знаходяться легкозаймисті суміші", – сказав Малюк.

Також він розповів, що СБУ за три роки війни викрила 102 агентурні мережі ворога. Деякі з них готували замахи на президента Володимира Зеленського і керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

Нагадаємо, 23 лютого проходить форум "Україна. Рік 2025" за участю керівників державних інституцій.