На Київщині у пожежі загинули двоє літніх людей
Сьогодні, 20 лютого, у селищі Карапиші в Обухівському районі Київщини сталася смертельна пожежа у приватному будинку
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.
Як розповіли у рятувальному відомстві, коли прибули пожежники, горіло перекриття будинку. Сусіди повідомили рятувальниками, що у будинку могли перебувати люди.
Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих. Це чоловік віком 80 років та жінка 76 років.
Пожежники гасили вогонь більше години. Близько 15 години пожежа була ліквідована.
Нагадаємо, раніше також стало відомо, що на Черкащині внаслідок пожежі загинули три людини.
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