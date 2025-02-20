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У Київській області викрили групу ділків, які організували виробництво, оптовий та роздрібний продаж підроблених батарейок під виглядом відомого міжнародного бренду

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, інформує RegioNews.

Фігуранти організували незаконне виробництво в чотирьох областях, використовуючи професійне обладнання для виготовлення та пакування підробленої продукції. Водночас жодної перевірки безпечності товару вони не проводили.

Підробку продавали великими партіями через інтернет і роздрібні магазини, видаючи її за оригінал.

Правоохоронці провели обшуки на виробництві, складах і офісах, а також за місцями проживання фігурантів – на території Київської, Львівської, Харківської та Одеської областей.

У результаті вилучили обладнання для виробництва та пакування батарейок, поліграфію з маркуванням міжнародного бренду, а також комплектуючі для виготовлення продукції. Крім того, вилучили понад 37 тисяч одиниць готового товару без документів про походження та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 2 млн грн.

Вилучену продукцію направили на експертизу. Правоохоронці встановили як організаторів схеми, так і виконавців, які безпосередньо здійснювали виробництво батарейок.

Окрім цього, ідентифікували адміністратора вебресурсу з онлайн-продажу товару та встановили точки роздрібної торгівлі.

Триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло причетних осіб.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі накрили підпільне виробництво алкоголю під логотипами відомих брендів.