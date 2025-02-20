На Черкащині внаслідок пожежі загинули три людини
Трагічна подія сталася у селі Матусів Звенигородського району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Пожежа виникла в житловому будинку. Вогонь швидко поширився, охопивши площу 56 кв.м.
Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіла трьох загиблих.
Причиною займання стала необережність під час куріння.
Нагадаємо, ввечері 17 лютого на Хмельниччині під час пожежі загинули дві людини.
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