На Київщині під колесами поїзда загинув чоловік
У Бучанському районі Київської області під колесами електропотяга загинув чоловік
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київщини.
Інцидент трапився пізно ввечері 17 лютого поблизу станції "Нємішаєве". Загиблому було 42 роки.
За даними правоохоронці, машиніст поїзда помітив на колії чоловіка та почав сигналити йому. Він також застосував екстрене гальмування, але уникнути трагедії не вдалося. Від отриманих травм місцевий житель загинув на місці.
Поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині поїзд на смерть збив 67-річного чоловіка.
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