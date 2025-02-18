В Киевской области под колесами поезда погиб мужчина
В Бучанском районе Киевской области под колесами электропоезда погиб мужчина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.
Инцидент произошел поздно вечером 17 февраля у станции "Немешаево". Погибшему было 42 года.
По данным правоохранителей, машинист поезда заметил на путях мужчину и начал сигналить ему. Он также применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. От полученных травм местный житель скончался на месте.
Полицейские начали предварительное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области поезд насмерть сбил 67-летнего мужчину.
В Ровенской области поезд насмерть сбил человекаВсе новости »
18 февраля 2025, 00:30В Одесской области поезд насмерть сбил 67-летнего мужчину
17 февраля 2025, 13:35В Харьковской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
17 февраля 2025, 05:21
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
На Прикарпатье в возрасте 95 лет скончался связной УПА Николай Негрич
18 февраля 2025, 22:06В Черкасской области украли цветы с могилы военного: вдова обратилась к злоумышленникам
18 февраля 2025, 21:50Президент Украины Зеленский назвал три основных принципа справедливого мира
18 февраля 2025, 21:32Самоубийство в Хмельницком ТЦК: в прокуратуре рассказали, откуда мужчина взял нож
18 февраля 2025, 21:05Фейковые инвалидности у чиновников: сколько решений МСЭК уже отменено
18 февраля 2025, 20:49Самое страшное, что может быть в жизни: актриса Ольга Сумская рассказала, как ее не зовут в фильмы из-за дочери в РФ
18 февраля 2025, 20:46Ни Украина, ни РФ не победят на поле боя - Зеленский
18 февраля 2025, 20:29Лгал, что она просто упала: на Черниговщине мужчина забил мать до смерти
18 февраля 2025, 20:15Россия начала производить более мощную версию "Шахеда": детали от ГУР
18 февраля 2025, 20:14
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все блоги »