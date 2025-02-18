Триває ліквідація наслідків удару по ЧАЕС: радіаційний фон у нормі

фото: Міндовкілля

Станом на ранок вівторка, 18 лютого, рятувальники все ще продовжують ліквідацію наслідків влучання російського дрона в саркофаг на Чорнобильській АЕС

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, передає RegioNews.

За даними відомства, радіаційний стан під постійним контролем. Коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах.

За результатами огляду арки виявлено пошкодження зовнішньої обшивки. Наскрізні руйнування завдані на площі до 15 метрів квадратних.

Окрім того, наявні дефекти обшивки та пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки.

Також деформовані вузли з’єднань конструкцій верхньої частини гаража техобслуговування.

Нагадаємо, що російські війська влучили ударним дроном із фугасною бойовою частиною в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Внаслідок цього було пошкоджено саркофаг.

У ДСНС повідомили, що на проммайданчику ЧАЕС зафіксували показники радіаційного фону в межах 0,57 мкЗв/год. Фахівці зауважили, що це не перевищує допустимих значень.

Окрім того, МВС попередило українців про фейк, який поширюється в мережі. У неправдивих повідомленнях громадян лякують викидом радіації, який нібито повинен скоро статися.