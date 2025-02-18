06:50  18 лютого
Українські бійці із ПТРК Javelin знищили російський танк Т-90
05:43  18 лютого
Працевлаштування з бронюванням за 3500 доларів: у Львові викрили працівника стратегічного підприємства
05:05  18 лютого
Небезпечна крига: за тиждень в Україні потонули понад 20 людей, чверть із них – діти
UA | RU
UA | RU
18 лютого 2025, 09:17

Триває ліквідація наслідків удару по ЧАЕС: радіаційний фон у нормі

18 лютого 2025, 09:17
Читайте также на русском языке
фото: Міндовкілля
Читайте также
на русском языке

Станом на ранок вівторка, 18 лютого, рятувальники все ще продовжують ліквідацію наслідків влучання російського дрона в саркофаг на Чорнобильській АЕС

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, передає RegioNews.

За даними відомства, радіаційний стан під постійним контролем. Коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах.

За результатами огляду арки виявлено пошкодження зовнішньої обшивки. Наскрізні руйнування завдані на площі до 15 метрів квадратних.

Окрім того, наявні дефекти обшивки та пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки.

Також деформовані вузли з’єднань конструкцій верхньої частини гаража техобслуговування.

Нагадаємо, що російські війська влучили ударним дроном із фугасною бойовою частиною в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Внаслідок цього було пошкоджено саркофаг.

У ДСНС повідомили, що на проммайданчику ЧАЕС зафіксували показники радіаційного фону в межах 0,57 мкЗв/год. Фахівці зауважили, що це не перевищує допустимих значень.

Окрім того, МВС попередило українців про фейк, який поширюється в мережі. У неправдивих повідомленнях громадян лякують викидом радіації, який нібито повинен скоро статися.

ЧАЕС радіація дрон Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів саркофаг
На ЧАЕС виявили три осередки тління: відновлено гасіння
17 лютого 2025, 12:16
Всі новини »
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
Хотіла заробити в інтернеті: мешканка Коломийщини перерахувала шахраям майже 83 тис. грн
18 лютого 2025, 09:43
Росія запустила по Україні майже 180 дронів: скільки вдалося збити
18 лютого 2025, 09:27
Росіяни обстрілюють Дніпропетровщину важкою артилерією та дронами: наслідки
18 лютого 2025, 09:08
Обстріли Херсонщини: окупанти за добу поранили вісьмох людей
18 лютого 2025, 08:47
Збили 26 дронів: на Черкащині внаслідок падіння уламків пошкоджені будинки
18 лютого 2025, 08:34
У столичних лікарнях зростає кількість хворих на грип і ГРВІ
18 лютого 2025, 08:12
ЗСУ ліквідували за добу понад 1170 окупантів та знищили 53 артсистеми
18 лютого 2025, 08:10
Дронова навала: росіяни подвоїли атаки "Ланцетами” і "Блискавками”
18 лютого 2025, 07:53
Зеленський розповів, коли планує залишити пост президента
18 лютого 2025, 07:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Всі публікації »
Володимир Поперешнюк
Валерій Пекар
Юрій Бутусов
Всі блоги »