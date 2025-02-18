Продолжается ликвидация последствий удара по ЧАЭС: радиационный фон в норме
По состоянию на утро вторника, 18 февраля, спасатели все еще продолжают ликвидацию последствий попадания российского дрона в саркофаг на Чернобыльской АЭС
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, передает RegioNews.
По данным ведомства, радиационное состояние под постоянным контролем. Колебания текущих значений находятся в привычных для каждого пункта пределах.
По результатам осмотра арки обнаружены повреждения наружной обшивки. Сквозные разрушения нанесены на площади до 15 квадратных метров.
Кроме того, имеются дефекты обшивки и повреждения внутреннего заполнителя обшивки.
Также деформированы узлы соединений конструкций верхней части гаража техобслуживания.
Напомним, что российские войска попали ударным дроном с фугасной боевой частью в укрытие разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. В результате был поврежден саркофаг.
В ГСЧС сообщили, что на промплощадке ЧАЭС зафиксировали показатели радиационного фона в пределах 0,57 мкЗв/час. Специалисты заметили, что это не превышает допустимые значения.
Кроме того, МВД предупредило украинцев о фейке, который распространяется в сети. В ложных сообщениях граждан пугают выбросом радиации, который якобы должен скоро произойти.