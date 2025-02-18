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По состоянию на утро вторника, 18 февраля, спасатели все еще продолжают ликвидацию последствий попадания российского дрона в саркофаг на Чернобыльской АЭС

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, передает RegioNews.

По данным ведомства, радиационное состояние под постоянным контролем. Колебания текущих значений находятся в привычных для каждого пункта пределах.

По результатам осмотра арки обнаружены повреждения наружной обшивки. Сквозные разрушения нанесены на площади до 15 квадратных метров.

Кроме того, имеются дефекты обшивки и повреждения внутреннего заполнителя обшивки.

Также деформированы узлы соединений конструкций верхней части гаража техобслуживания.

Напомним, что российские войска попали ударным дроном с фугасной боевой частью в укрытие разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. В результате был поврежден саркофаг.

В ГСЧС сообщили, что на промплощадке ЧАЭС зафиксировали показатели радиационного фона в пределах 0,57 мкЗв/час. Специалисты заметили, что это не превышает допустимые значения.

Кроме того, МВД предупредило украинцев о фейке, который распространяется в сети. В ложных сообщениях граждан пугают выбросом радиации, который якобы должен скоро произойти.