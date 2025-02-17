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В результате российских обстрелов в ночь на 17 февраля в Киевской области пострадал человек. Также были повреждены здания в трех районах области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

В частности, в Обуховском районе есть повреждения трех частных домов и двух автомобилей. Возник пожар в складском помещении на Фастовщине и в помещении цеха на Вышгородщине. Возгорание ликвидировали спасатели.

В полиции также сообщили, что в результате обстрела в Бориспольском районе пострадал 21-летний парень. Также поврежден частный дом.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате дронового удара по городу Запорожье в ночь на 17 февраля возник пожар.

Также известно, что в результате ночных обстрелов Харькова пострадали три человека.