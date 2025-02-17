Нічні удари БпЛА по Харкову: пошкоджені будинки, постраждали 3 містян

ілюстративне фото: Нацполіція

Сьогодні вночі, 17 лютого, були зафіксовані влучання у Салтівському та Холодногірському районах Харкова. Троє людей зазнали гострої реакції на стрес

Про це передає RegioNews із посиланням на Національну поліцію України.

За наявними даними, вночі в місті пролунали два вибухи. Внаслідок влучання у Салтівському районі були пошкоджені вікна будинку.

"У Холодногірському районі шахед влучив у приватний сектор. Є загоряння господарчої споруди. Пошкоджені житлові будинки. Троє жінок зазнали гострої реакції на стрес", — йдеться в повідомленні.

На місцях "прильотів" працювали правоохоронці, рятувальники та медики.

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого російські військові атакували Харків. Близько 1:20 у місті пролунав вибух.