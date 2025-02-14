На Львівщині депутат міськради втік від поліції під час затримання

фото: Facebook / Володимир Дзерин

Правоохоронці намагалися затримати депутата міської ради Володимира Дзерина за підозрою в організації корупційної схеми, але він утік

Як передає RegioNews, про це повідомляє ZAXID.NET.

Зазначається, що співробітники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції проводили заходи щодо затримання директора комунального підприємства "Дрогобичтеплоенерго" Дрогобицької міськради Володимира Дзерина.

Під час затримання 43-річному посадовцю вдалося втекти на автомобілі, при цьому він здійснив наїзд на працівника поліції.

"Наразі проводяться заходи для встановлення його місця перебування та затримання", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що Володимира Дзерина підозрюють в організації корупційної схеми.

Нагадаємо, у Львівській області під час хвилини мовчання зупинятиметься увесь транспорт. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області.