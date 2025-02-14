Зеленский в Мюнхене рассказал подробности российской атаки по ЧАЭС

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что дроновая атака россиян по укрытию Чернобыльской АЭС была целенаправленной

Об этом президент сказал на брифинге во время Мюнхенской конференции, передает RegioNews.

По словам Зеленского, дрон летел на низкой высоте – примерно 85 метров. Он отметил, что это может свидетельствовать о преднамеренном желании РФ повредить атомную станцию.

"Дрон шел на такой высоте, где радары не видели. И удар был именно в саркофаг, и именно в день Мюнхенской конференции безопасности", - сказал президент.

Напомним, ночью российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Был поврежден саркофаг.

В ГСЧС сообщили, что после удара российского дрона по укрытию Чернобыльской АЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.